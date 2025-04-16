Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın yumruklanmasının perde arkasını ilk kez anlattı: "İstifa etmeyeceğim, hesap verecek!"
Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile siyah - beyazlıların eski başkanı Hasan Arat arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı. İkili arasındaki itişme sonrası Arat yumruklanmıştı. İstifa edeceği öne sürülen Yamantürk'ten ise açıklama geldi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Siyah - beyazlıların eski başkanı Hasan Arat, konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile atıştı.