NTV.COM.TR

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın yumruklanmasının perde arkasını ilk kez anlattı: "İstifa etmeyeceğim, hesap verecek!"

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile siyah - beyazlıların eski başkanı Hasan Arat arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı. İkili arasındaki itişme sonrası Arat yumruklanmıştı. İstifa edeceği öne sürülen Yamantürk'ten ise açıklama geldi.

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın yumruklanmasının perde arkasını ilk kez anlattı: "İstifa etmeyeceğim, hesap verecek!" - 1

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Siyah - beyazlıların eski başkanı Hasan Arat, konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile atıştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın yumruklanmasının perde arkasını ilk kez anlattı: "İstifa etmeyeceğim, hesap verecek!" - 2

İkili arasındaki diyalog sonrası tansiyonun yükselmesiyle birlikte Yamantürk ayağa kalktı ve Arat'ı itti. Yamantürk ile Arat arasındaki itişme sonrası kürsü karıştı ve Hasan Arat yumruklu saldırıya uğradı.

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın yumruklanmasının perde arkasını ilk kez anlattı: "İstifa etmeyeceğim, hesap verecek!" - 3

Yaşanan gerginliğin başrollerinden Tevfik Yamantürk, olay sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan Yamantürk, şu ifadeleri kullandı:

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın yumruklanmasının perde arkasını ilk kez anlattı: "İstifa etmeyeceğim, hesap verecek!" - 4

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN HAMLE YAPTIM"

“Olmaması gereken hareketlerdi. Fakat beni 4 kez tehdit etti. Hem salona gelişte hem de kürsüde ağır laflar etti. Benim 2 katım biri. Kendimi korumak için hamle yaptım. Final böyle olmamalıydı. Ama yaşananlardan dolaylı üzgünüm”

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın yumruklanmasının perde arkasını ilk kez anlattı: "İstifa etmeyeceğim, hesap verecek!" - 5

"İSTİFA ETMEYECEĞİM, ARAT HESAP VERECEK"

“Beşiktaş’ın menfaatlerini koruyorum. Görev yaptığım süre içerisinde açık net konuştum. Asla istifa etmeyeceğim. İstifa edersem oy verenlerin oylarına ihanet etmiş olurum. Divan kurulunu kimse itibarsızlaştıramaz. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım. Beşiktaş’ın hakkını koruduğum ve 5 kuruşun hesabını sorduğum için istifa edeceksem, Beşiktaş Kulübü’nün hakkını savunacak kimse kalmaz. Kulüp kasasından harcanan 100 milyon Euro’nun hesabını soruyorum. Hasan Arat bunun hesabını vermeli ve kulüpten ihraç edilmeli. Kulübe hiç katkısı olmayan troller kulüp kasasından 100 milyon Euro harcayıp kaçanları takip etsinler.”

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın yumruklanmasının perde arkasını ilk kez anlattı: "İstifa etmeyeceğim, hesap verecek!" - 6
DAHA FAZLA GÖSTER