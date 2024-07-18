TFF Başkanı belli oluyor: Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankara'da yapılan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçiyor. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu 2027'ye kadar TFF Başkanı olmak için yarışıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe açısından bu seçim yok hükmündedir. Hiç kimseyi desteklemiyoruz, boş oy kullanacağız." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor.
Saat 11.30'da başlayan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapılıyor.