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TFF Başkanı belli oluyor: Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankara'da yapılan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçiyor. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu 2027'ye kadar TFF Başkanı olmak için yarışıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe açısından bu seçim yok hükmündedir. Hiç kimseyi desteklemiyoruz, boş oy kullanacağız." dedi.

TFF Başkanı belli oluyor: Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu? - 1

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor.

Saat 11.30'da başlayan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapılıyor.

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TFF Başkanı belli oluyor: Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu? - 2

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahipti.

Ancak 274 delege kongreye katılım gösterdi.

Ardından Divan başkanlığı seçimine geçildi. Mehmet Baykan, TFF Divan Kurulu Başkanı seçildi. Murat Sancak 84 oy alırken Mehmet Baykan 146 oy aldı. 

TFF Başkanı belli oluyor: Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu? - 3

Yeni seçilecek federasyon başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

Seçimi UEFA ve FIFA temsilcileri de takip ediyor.

Kongreye katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe açısından bu seçim yok hükmündedir. Hiç kimseyi desteklemiyoruz, boş oy kullanacağız." dedi. 

TFF Başkanı belli oluyor: Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu? - 4

10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti.

TFF Başkanı belli oluyor: Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu? - 5

Oylama öncesi konuşan Hacıosmanoğlu, "Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu. Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz. Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı belli oluyor: Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu? - 6
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