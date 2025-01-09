NTV.COM.TR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş'a Montella yanıtı

Beşiktaş'ın teknik direktör arayışları devam ederken, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın her iki takımı da çalıştırması için bir teklif sunulduğu iddia ediliyordu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'ya "Montella'nın iki takımı birden çalıştırmasına sıcak bakmıyoruz." dediği öğrenildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş'a Montella yanıtı - 1

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle anlaşma zemini sağlayamamıştı

Siyah-beyazlılar bu gelişmelerin ardından yeni hoca adaylarına yöneldi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş'a Montella yanıtı - 2

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, dün akşam Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etmişti.

Beşiktaş'ın milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'yı iki takımı da çalıştırması için bir teklif sunduğu iddia ediliyordu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş'a Montella yanıtı - 3

HT Spor'un haberine göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun  Adalı'ya "Vincenzo Montella'nın iki takımı birden çalıştırmasına sıcak bakmıyoruz." dediği öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER