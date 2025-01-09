TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş'a Montella yanıtı
Beşiktaş'ın teknik direktör arayışları devam ederken, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın her iki takımı da çalıştırması için bir teklif sunulduğu iddia ediliyordu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'ya "Montella'nın iki takımı birden çalıştırmasına sıcak bakmıyoruz." dediği öğrenildi.
Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle anlaşma zemini sağlayamamıştı
Siyah-beyazlılar bu gelişmelerin ardından yeni hoca adaylarına yöneldi.