TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş'a Montella yanıtı

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, dün akşam Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etmişti.

Beşiktaş'ın milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'yı iki takımı da çalıştırması için bir teklif sunduğu iddia ediliyordu.