TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi hakemi açıklaması: "Her şeyi yapmaya hazırız, kadınların yönetmesini isterim"

"KADINLARIN DERİNLEMESİNE BAKIŞ AÇILARININ BİRLEŞTİĞİ NOKTAYI YAKALAMAK ARZUMUZ"

İlk olarak kürsüye çıkan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, katılımcılara buraya geldikleri için teşekkür etti. Ardından konuşmasına başlayan Ferhat Gündoğdu şu ifadelere yer verdi:



“Meslektaşlarımız, göz bebeklerimiz, hakemlerimiz en zor işi yapan, Türkiye’de hakemliğin hakemlik yönetiminin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bir de kadın yönünden empati yaptığımız zaman kadın yönünden daha da fazla zorlukları yaşayan bu meslektaşlarım çok büyük övgüyü hak ediyorlar. Onlara da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Herkesin öncelikle kadınlar günü kutlu olsun. Umarım güzel şeylere vesile olur. Futbol Federasyonu liderliğinde eğitim odaklı güzel gelecek için vesile olur bugün. Eğitim yapmadan, yatırım yapmadan hiçbir şekilde sonuç alamayacağız. Bunu biliyoruz. Ancak cari işlerle o kadar çok yoruluyoruz ki. Gündelik işlerimizi yaparken yatırım yapmaya, geleceğe bakmaya ve beklemeye tahammülümüz olmuyor. Hem bizler tarafından, hem paydaşlarımız tarafından hem de bizden hizmet tarafından. Burada bir zorluk yaşıyoruz. Tabii bunu aşmak bizim görevimiz. Kadın hakemlerimiz ne hissediyor? Onlar ne zorluk çekiyor? Seminerlerimizde bizim erkek arkadaşlarımız cayır cayır konuşuyor. Kadın arkadaşlarımıza bakıyorum hiçbir şey söylemiyorlar, teşekkür ediyorlar, çünkü her şeye olumlu tarafından bakmak alışkanlıkları. Kadınların derinlemesine bakış açılarının birleştiği noktayı yakalamak arzumuz. Eğer bunun ikisini bir araya getirebilirsek o zaman gerçek başarı olacak. Bunu yaparken bazı alışkanlıklarımız bizi engelliyor. Bunları aşmak için bizlere çok görev düşüyor. Bizim 610 tane kadın hakemimiz var. Toplam rakama baktığınız zaman 11’e 1 erkeklere göre. Bir takım düşünün sadece bir tanesinin kadın olduğunu düşünün, diğerlerinin hepsi erkek. Sayısal anlamda dengesizlik var. Tabii o bir tanesinin sesi çıkmaz, iyiyim hocam der, öyle diyor zaten. Çünkü 10 tanesinin daha çok sesi çıkıyor. Bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Ondan sonra niteliğe bakabiliriz.