TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan milli futbolculara villa sözü
04.04.2026 20:04
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcularla ilgili konuştu.
A Milli Futbol Milli Takımı'nın hedeflerinden, hakem yönetimlerine, prim tartışmalarından, teknik direktör konusuna kadar birçok konuda konuşan Hacıosmanoğlu, dikkat çeken mesajlar verdi.
İşte TFF Başkanı'nın sözleri:
"PARAYI MEZARA GÖTÜRMEYECEĞİZ"
"Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin."
"HAYAL EDEMEYECEĞİNİZ ŞEYLER OLACAK DEDİM"
“Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin.”
"İNŞALLAH KUPAYI ALIR GELİRİZ"
"Çok değerli federasyon başkanları, Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın davası yok; bu, milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyon başkanı beni aradı. 'Biz Türkiye'nin başarısını istiyoruz, gurur duyacağız' dediler. Kosova Federasyon başkanı başarılar diledi, 'Bizi mahçup etmeyin' dedi. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah kupayı almayı, alır geliriz inşallah."
"MONTELLA İLE DEVAM EDECEKTİK"
"Montella ile uzun süreli bir mukavelemiz var. Kosova'ya yenilseydik bile biz kendisiyle olmaya devam edecektik. Zaten ben bu federasyonun başında olduğum sürece hocamız takımın başındadır. Bu milli takımı zaten kendisi kurdu, bu aile ortamını o oluşturdu. İnşallah bu takımın başında olmaya devam edecektir."