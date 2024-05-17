TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, ayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi'nde buluştu.
TFF'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattığı 'Dersimiz Futbol' projesiyle ilk günden bu yana yakından ilgilenen FIFA Başkanı Infantino, 1 milyon hedefiyle çıkılan ve 16 pilot ilde 6 ay gibi kısa bir sürede 500 bin öğrenciye ulaşılan çalışma hakkında detaylı bilgi aldı.