TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi

FIFA Kongresi'nde bir dizi önemli kararlara da imza atıldı.

Filistin Futbol Federasyonu'nun, İsrail Futbol Federasyonu'nun üyeliğinin askıya alınması ile ilgili başvurusu üzerine FIFA Konseyine sunulmak üzere iki ay içinde bir rapor hazırlanması ve bu raporun değerlendirilmesi amacıyla FIFA Konseyi'nin olağan toplantı zamanını beklemeden toplanması kararına varıldı.

Irkçılığa karşı ortak tavır gösterilerek birlikte hareket edilmesi de karara bağlandı.

Geçmiş dönem ve gelecek dönem bütçelerinin onaylandığı Genel Kurulda yapılan oylama sonucu Brezilya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandı.

Ayrıca 74. FIFA Kongresi'nde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.