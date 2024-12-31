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TFF programı açıkladı: Süper Lig'de 18. hafta maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir zaman kaldı. İlk devrenin geride kalmasının ardından takımlar dinlenmeye devam ediyor. Öte yandan klüp yönetimleri de transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'de ikinci yarının perdesi ise 18. hafrta maçları ile açılacak. Peki, Süper Lig'de 18. hafta maçları ne zaman?

TFF programı açıkladı: Süper Lig'de 18. hafta maçları ne zaman? - 1


Trendyol Süper Lig'de ikinci bölümün ilk 5 haftasının maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak 18. hafta maçlarının programı şöyle:

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TFF programı açıkladı: Süper Lig'de 18. hafta maçları ne zaman? - 2

SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN PROGRAMI

3 Ocak Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)


TFF programı açıkladı: Süper Lig'de 18. hafta maçları ne zaman? - 3

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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