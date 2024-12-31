TFF programı açıkladı: Süper Lig'de 18. hafta maçları ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir zaman kaldı. İlk devrenin geride kalmasının ardından takımlar dinlenmeye devam ediyor. Öte yandan klüp yönetimleri de transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'de ikinci yarının perdesi ise 18. hafrta maçları ile açılacak. Peki, Süper Lig'de 18. hafta maçları ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de ikinci bölümün ilk 5 haftasının maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak 18. hafta maçlarının programı şöyle: