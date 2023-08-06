TFF Süper Kupa final maçı ne zaman? FB-GS Süper Kupa maçı için açıklama
TFF Süper Kupa final maçı için araştırmalar hız kazandı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Süper Kupa'nın sahibini bulacağı maçın tarihi, son günlerde futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman yapılacak?
Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa 2023 final maçında geri sayım devam ediyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği maça kısa zaman kala, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2023 Süper Kupa final maçıyla ilgili detayları duyurdu. İşte, Galatasaray-Fenerbaçe Süper Kupa final maçıyla ilgili merak edilenler...