TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE
Fenerbahçe ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler 53. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti ancak Danimarkalı VAR hakemi Sandi Putros, golden önce faul olduğunu düşünerek hakem Halil Umut Meler'e sahada inceleme önerisi verdi.
Sandi Putros ve Halil Umut Meler arasında ilk golde geçen VAR konuşmaları şöyle:
VAR: "Halil, sahada inceleme öneriyorum.
Halil Umut Meler: "Okey."
VAR: "Temas noktasını göstereceğim."
Halil Umut Meler: "Okey."
Halil Umut Meler: "Arka bacak temas noktasını gördüm. Sağ ayak gördüm."
Halil Umut Meler : "Başka açın var mı?"
VAR: "Gösteriyoruz. Bu açı evet."
Halil Umut Meler: "Topa dokunduktan sonra dikkatsiz müdahale."
Halil Umut Meler: "Gol iptal. Serbest vuruş." -
VAR: "Katılıyorum."