TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Sandi Putros ve Halil Umut Meler arasında ikinci golde geçen VAR konuşmaları ise şöyle:

VAR: "Bence burada faul var. Lütfen gel bak. İnceleme öneriyorum."

Halil Umut Meler: "Topa mı? Ayağa mı?"

VAR: "Topla oynamıyor. Ayağına vuruyor."

VAR: "Temas noktası bu."

Halil Umut Meler: "Pozisyonu görmedim."

VAR: "Göstereceğim tamam."

Halil Umut Meler: "İlk dokunuş mavi formalı evet."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Halil Umut Meler: "Yavaş. İlk mavi dokunuyor. Gördüm. 19 numaranın müdahalesi var. Doğru."

VAR: "Doğru."

Halil Umut Meler: "Gol iptal. 19 numara tarafından müdahale var."

VAR: "Doğru. Katılıyorum."