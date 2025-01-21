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TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hatayspor - Galatasaray ve Adana Demirspor - Fenerbahçe maçlarının VAR kayıtlarının açıkladı.

TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

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TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - 2

HATAYSPOR - GALATASARAY

Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında penaltı bekliyordu.

Hakem Cihan Aydın, VAR'da görev yapan Belçikalı hakem Jan Boterberg önerisiyle sahada inceleme gerçekleştirdi.

Cihan Aydın ve Jan Boterberg arasında geçen VAR konuşması şöyle:

VAR: "Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum."

VAR: "Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası."

Cihan Aydın : "Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam."

VAR: "88 numara."

Hakem: "Kararım penaltı ve kart yok."

VAR: "Katılıyorum."

TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - 3

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 

Sarı-lacivertliler 53. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti ancak Danimarkalı VAR hakemi Sandi Putros, golden önce faul olduğunu düşünerek hakem Halil Umut Meler'e sahada inceleme önerisi verdi. 

Sandi Putros ve Halil Umut Meler arasında ilk golde geçen VAR konuşmaları şöyle: 

VAR: "Halil, sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: "Okey." 

VAR: "Temas noktasını göstereceğim."

Halil Umut Meler: "Okey."

Halil Umut Meler: "Arka bacak temas noktasını gördüm. Sağ ayak gördüm."

Halil Umut Meler : "Başka açın var mı?"

VAR: "Gösteriyoruz. Bu açı evet."

Halil Umut Meler: "Topa dokunduktan sonra dikkatsiz müdahale."

Halil Umut Meler: "Gol iptal. Serbest vuruş." -

VAR: "Katılıyorum."

TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - 4

Sandi Putros ve Halil Umut Meler arasında ikinci golde geçen VAR konuşmaları ise şöyle: 

VAR: "Bence burada faul var. Lütfen gel bak. İnceleme öneriyorum."

Halil Umut Meler: "Topa mı? Ayağa mı?"

VAR: "Topla oynamıyor. Ayağına vuruyor."

VAR: "Temas noktası bu."

Halil Umut Meler: "Pozisyonu görmedim."

VAR: "Göstereceğim tamam."

Halil Umut Meler: "İlk dokunuş mavi formalı evet."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Halil Umut Meler: "Yavaş. İlk mavi dokunuyor. Gördüm. 19 numaranın müdahalesi var. Doğru."

VAR: "Doğru."

Halil Umut Meler: "Gol iptal. 19 numara tarafından müdahale var."

VAR: "Doğru. Katılıyorum."

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