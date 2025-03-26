TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hangi hakemin görev yapacağı merak ediliyordu. "Yabancı mı yerli mi" tartışmalarının ardından TFF'nin kararıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak. Dolmabahçe'de oynanacak olan derbi, saat 20.30'da başlayacak.
Kritik önem taşıyan maçta hangi hakemin görev yapacağına dair tartışmalar devam ederken, sıcak bir gelişme yaşandı.