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TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hangi hakemin görev yapacağı merak ediliyordu. "Yabancı mı yerli mi" tartışmalarının ardından TFF'nin kararıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 1

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak. Dolmabahçe'de oynanacak olan derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Kritik önem taşıyan maçta hangi hakemin görev yapacağına dair tartışmalar devam ederken, sıcak bir gelişme yaşandı.

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TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF Yönetim Kurulu, salı günü derbileri yönetecek hakemleri karara bağlamak adına Riva'da bir araya geldi. TFF'den derbiler için yerli hakem kararı çıktı.

Bu kararla birlikte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde yabancı hakem başvurusu reddedilmiş oldu.

TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 3

Yerli hakemler arasında hangi ismin derbiyi yöneteceğine ise karar verilmedi. Adaylar arasında en güçlü konumda bulunan Halil Umut Meler, hafta içi oynanan İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanmıştı.

TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 4

Beşiktaş ise yabancı hakem talebini yinelemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 5

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;

TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 6

Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 7

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:

Adaletsizliğin altına imza atmayın!

Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!"

TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 8
TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 9
TFF'den Beşiktaş'ın "yabancı hakem" talebine veto - 10
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