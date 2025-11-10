TFF'den Zorbay Küçük kararı
10.11.2025 19:03
Son Güncelleme: 10.11.2025 19:04
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakem Zorbay Küçük ile ilgili kararı açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararına göre, yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem Zorbay Küçük kararını duyurdu.
Açıklamada, Küçük'ün hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığı ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceği bilgisi verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir"