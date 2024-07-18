TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Hacıosmanoğlu şu açıklamayı yaptı:



"Daha önce tartışma yaşadığım Mecnun başkanla bir halka olarak sarılarak yola çıktık. Sonra bu halka büyüdü. Futbolun içinden geliyoruz, sorunları biliyoruz. Futbolun adil ve adaletli bir yönetime ihtiyacı var.

Sorunları çözeceğiz ama 'Biz yaptık oldu' diyerek değil. Ortak noktada buluşacağız.

Bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. Biz formalarımızı çıkardık.

Hakemler hata yaptığında eleştiriyi ben yapacağım, onlara bu hatayı soracağım.

Bu salondan başkan olarak çıkarsam ilk işim; kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız.

Adaletli yönetim istiyorsanız bunu sağlayacak irade bizde var. Bütün eski defterleri kapattık. Biz 1 adım atana 10 adım atacağız."