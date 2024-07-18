TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olmak için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Hacıosmanoğlu 5 oy farkla TFF başkanı seçildi. Büyükekşi dönemi sona erdi. Seçilen Hacıosmanoğlu 2027'ye kadar görev yapacak. İşte ayrıntılar ve kongreden yansıyanlar...
Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçti.
Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.
Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahipti.
Ancak 274 delege kongreye katılım gösterdi.