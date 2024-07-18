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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olmak için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Hacıosmanoğlu 5 oy farkla TFF başkanı seçildi. Büyükekşi dönemi sona erdi. Seçilen Hacıosmanoğlu 2027'ye kadar görev yapacak. İşte ayrıntılar ve kongreden yansıyanlar...

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 1

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçti.

Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahipti.

Ancak 274 delege kongreye katılım gösterdi.

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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 2

Resmi olmayan sonuçlara göre Hacıosmanoğlu 5 oy farkla TFF başkanı seçildi.

Büyükekşi dönemi sona erdi.

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 3

Hacıosmanoğlu 134 oy alırken Büyükekşi 129 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı. 

Hacıosmanoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Kardeşliği yayacağız, oldubittiye getirmeyeceğiz, oturacağız sorunları masaya koyacağız. Sorunları futbolun aileleriyle çözeceğiz." dedi. 

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 4

KONGREDE NELER YAŞANDI?

Divan başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. 

Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi.

Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı.

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 5

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları, oy çokluğuyla ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

Seçimi UEFA ve FIFA temsilcileri de takip etti. 

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 6

ADAYLARIN LİSTELERİ

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu:

Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 7

10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti.

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 8

ADAYLARIN SEÇİM ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Kongrede adaylar arasında ilk konuşmayı Büyükekşi gerçekleştirdi. 

Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türk futbolunda gidilecek çok fazla yolumuz var. Görev yaptığımız iki yıllık sürede sorunların çözülmesi için mesai harcadık. Seçilmemiz halinde MHK'nın gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını planlıyoruz. 

Yeni dönemde kulüplerimizle ortak hareket edeceğiz. 

Oyuncu uygunluğu kuralını kulüplerimizin görüşlerini alarak tekrar gözden geçireceğiz.

Hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor.

Biz bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir şeyi vadetmedik! Bundan sonra da gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şeyi vaat etmiyoruz."

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 9

Hacıosmanoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce tartışma yaşadığım Mecnun başkanla bir halka olarak sarılarak yola çıktık. Sonra bu halka büyüdü. Futbolun içinden geliyoruz, sorunları biliyoruz. Futbolun adil ve adaletli bir yönetime ihtiyacı var. 

Sorunları çözeceğiz ama 'Biz yaptık oldu' diyerek değil. Ortak noktada buluşacağız.

Bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. Biz formalarımızı çıkardık.

Hakemler hata yaptığında eleştiriyi ben yapacağım, onlara bu hatayı soracağım.

Bu salondan başkan olarak çıkarsam ilk işim; kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız.

Adaletli yönetim istiyorsanız bunu sağlayacak irade bizde var. Bütün eski defterleri kapattık. Biz 1 adım atana 10 adım atacağız."

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 10

Açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Buradaki seçim bizim için yok hükmündedir. Görülmemiş skandalları bir sezonda yaşatan, yaşananları beceriksizlikten olan ama hiçbir sorumluluk almayan, gittiği statlarda yuhalanan biri olmanıza rağmen bugün başkan adayı olarak karşımıza çıkıyor olmanızı kutlarım. 100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun." dedi.

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 11

İşte kongreden öne çıkan diğer kareler...

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 12
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 13
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 14
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 15
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 16
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 17
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 18
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 19

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 20
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 21
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - 22
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