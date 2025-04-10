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THY Avrupa Ligi Bayern Münih - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi normal sezon maçları gerçekleşiyor! Temsilcimiz Fenebahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor. İkinci sırada yer alan sarı lacivertliler çıktıkları 33 karşılaşmadan 21 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko'nun bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, THY Avrupa Ligi Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi Bayern Münih - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de başarılı bir sezon geçirdi. Sarı lacivertliler, Bayern karşısıda mağlup gelmez ve Olympiakos da mağlup olursa normal sezonu zirvede tamamlayacak. Başarılı olan takımlar play-in ve play-off da karşı karşıya gelecek. İşte, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı detayları...

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THY Avrupa Ligi Bayern Münih - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

BAYERN - FENERBAHÇE BASKET MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko arasındaki normal sezon son maçı 10 Nisan günü saat 21:00'de SAP Garden’da oynanacak. Mücadele S Sport'dan canlı olarak yayımlanacak. Müsabakayı Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

THY Avrupa Ligi Bayern Münih - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

THY AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

2024-25 sezonu THY EuroLeague'in normal sezonunu 3. sırada bitiren ekip 6. sıradaki takımla, 4. tamamlayan ise 5. sıradaki takımla karşı karşıya gelecek. Play-off maçları 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

Play-in maçları 15 ve 18 Nisan'da, play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta oynanacak. Dörtlü Final de 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

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