THY Avrupa Ligi Bayern Münih - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de başarılı bir sezon geçirdi. Sarı lacivertliler, Bayern karşısıda mağlup gelmez ve Olympiakos da mağlup olursa normal sezonu zirvede tamamlayacak. Başarılı olan takımlar play-in ve play-off da karşı karşıya gelecek. İşte, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı detayları...