THY Avrupa Ligi Bayern Münih - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman? EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi normal sezon maçları gerçekleşiyor! Temsilcimiz Fenebahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor. İkinci sırada yer alan sarı lacivertliler çıktıkları 33 karşılaşmadan 21 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko'nun bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, THY Avrupa Ligi Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de başarılı bir sezon geçirdi. Sarı lacivertliler, Bayern karşısıda mağlup gelmez ve Olympiakos da mağlup olursa normal sezonu zirvede tamamlayacak. Başarılı olan takımlar play-in ve play-off da karşı karşıya gelecek. İşte, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı detayları...