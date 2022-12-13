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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Cazoo Baskonia

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibini konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Cazoo Baskonia - 1

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Cazoo Baskonia karşı karşıya. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Cazoo Baskonia - 2

Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Cazoo Baskonia - 3

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cazoo Baskonia ise averajla 7. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Cazoo Baskonia - 4

AVRUPA'DA 780. MAÇ

Anadolu Efes, Cazoo Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 780. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 779 karşılaşmada 445 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Cazoo Baskonia - 5

Avrupa Ligi'nde ise 532. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 531 mücadelenin 288'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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