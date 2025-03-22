THY EuroLeague Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı lacivertli ekip, Monaco maçındal aldığı mağlubiyetin ardından 20 galibiyetle kaldı. Monaco ise 18. galibiyetini elde etmiş oldu. Maçın ilk çeyreğini önde tamamlayan Fenerbahçe, geri kalan üç çeyrekte de geride kaldı.



Temsilcimiz 32. haftada da 28 Mart günü Baskonya'yı ağırlayacak.