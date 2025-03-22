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THY EuroLeague Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 31. haftasında Paris karşısında mücadele edecek. Sarı lacivertli takım Monaco maçından 91-82 skorla mağlup ayrılmıştı. Puan durumu tablosunda zirvede kalmak adına Fenerbahçe, Paris karşısından kesin zaferle ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

THY EuroLeague'de 31. hafta karşılaşmaları Fenerbahçe - Paris maçı ile başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son üç karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Gözler kalan maçlarda! İşte, Fenerbahçe Beko - Paris maçı canlı yayın bilgisi...

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THY EuroLeague Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE BEKO - PARİS MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe Beko, 25 Mart Salı günü Paris ile saat 20:45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele Ülker Sports Arena'da olacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak aktarılacak.

THY EuroLeague Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Sarı lacivertli ekip, Monaco maçındal aldığı mağlubiyetin ardından 20 galibiyetle kaldı. Monaco ise 18. galibiyetini elde etmiş oldu. Maçın ilk çeyreğini önde tamamlayan Fenerbahçe, geri kalan üç çeyrekte de geride kaldı.

Temsilcimiz 32. haftada da 28 Mart günü Baskonya'yı ağırlayacak.

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