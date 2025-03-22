THY EuroLeague Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 31. haftasında Paris karşısında mücadele edecek. Sarı lacivertli takım Monaco maçından 91-82 skorla mağlup ayrılmıştı. Puan durumu tablosunda zirvede kalmak adına Fenerbahçe, Paris karşısından kesin zaferle ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'de 31. hafta karşılaşmaları Fenerbahçe - Paris maçı ile başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son üç karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Gözler kalan maçlarda! İşte, Fenerbahçe Beko - Paris maçı canlı yayın bilgisi...