THY EuroLeague fikstür 2025: Fenerbahçe - ASVEL basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'de 28. hafta geride kaldı ve Fenerbahçe Beko rakibini 100-76'lık skorla mağlup ederek yeni haftaya başlamaya hazırlanıyor. EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes de rakibini yenerek 14. kez kazandı. Gözler Fenerbahçe Beko 29. hafta basketbol maçında!
EuroLeague Fenerbahçe maç takvimi spor tutkunlarının gündeminde. Sarı lacivertli ekip, 29. haftaya 2. sırada başlayacak ve rakibi ise ASVEL Lyon Villeurbanne olacak. İşte, Fenerbahçe Beko EuroLeague fikstürü...