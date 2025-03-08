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THY EuroLeague fikstür 2025: Fenerbahçe - ASVEL basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de 28. hafta geride kaldı ve Fenerbahçe Beko rakibini 100-76'lık skorla mağlup ederek yeni haftaya başlamaya hazırlanıyor. EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes de rakibini yenerek 14. kez kazandı. Gözler Fenerbahçe Beko 29. hafta basketbol maçında!

THY EuroLeague fikstür 2025: Fenerbahçe - ASVEL basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

EuroLeague Fenerbahçe maç takvimi spor tutkunlarının gündeminde. Sarı lacivertli ekip, 29. haftaya 2. sırada başlayacak ve rakibi ise ASVEL Lyon Villeurbanne olacak. İşte, Fenerbahçe Beko EuroLeague fikstürü...

SPOR&SKOR HABERLERİ

THY EuroLeague fikstür 2025: Fenerbahçe - ASVEL basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

THY EUROLEAGUE FENERBAHÇE BEKO - ASVEL BASKET MAÇI DETAYLARI

THY EuroLeague'de geride bıraktığımız 28. haftada Fenerbahçe İtalya deplasmanında Olimpia Milano'yu 100-76 skorla mağlup etti. Sarı lacivertli takım, 29. haftada Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacak. Karşılaşma 13 Mart günü saat 20:45'te Ülker Sports Arena'da olacak. Maç SSport ekranlarından şifreli olarak aktarılacak.

FENERBAHÇE BEKO FİKSTÜRÜ

13 Mart Fenerbahçe - ASVEL

20 Mart Monako - Fenerbahçe

25 Mart Fenerbahçe - Paris

28 Mart Fenerbahçe - Baskonya

THY EuroLeague fikstür 2025: Fenerbahçe - ASVEL basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

PUAN DURUMU

1/ Olympiakos G-21 M-7
2 / Fenerbahçe Beko G-19 M-9
3/ Panathinaikos G-18 M-10
4 / Monaco G-28 M-11
5 / Bayern Münih G-17 M-11
6 / Kızılyıldız G-16 M-12
7 / Paris Basket G-16 M-12
8 / Partizan G-15 M-13
9 / Barcelona G-15 M-13
10/  Olimpia Milano G-15 M-13
11 / Anadolu Efes G-14 M-14
12/  Real Madrid G-14 M-14
13 /  Zalgiris G-13 M-15
14 /  Baskonia G-12 M-16
15 /  ASVEL G-28 M-17
16 /  M. Tel Aviv G-8 M-20
17 / Virtus Bologna G-7 M-21
18 / ALBA Berlin G-4 M-24

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