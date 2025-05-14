THY EuroLeague Final Four 2025: Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final müsabakaları için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluk kupasını kaldırma isteği ile Abu Dabi'de yerini alıyor. Basketbol severler ise ''THY EuroLeague Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.
Avrupa Ligi dörtlü finalde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşılaşıyor. Kazanan takım adını finale yazdırırken kaybeden ise 3.'lük oyununa çıkacak. Toplamda 7. kez Final Four'a katılacak olan sarı lacivertliler, ilk ve tek 2017 yılında şampiyonluk elde etmişti. İşte, Fenerbahçe Beko final four maçı detayları...