THY EuroLeague Final Four 2025: Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu play-off turunda Paris Basketbol ile eşleşmiş ve üç maçın da galibi olarak salondan ayrılmıştı. 5 maçlık çeyrek final mücadelelerini ilk tamamlayarak adını Final Four'a yazdırdı.



Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci toplamda ise yedinci kez Final-Four’da yer almış olacak.