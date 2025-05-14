NTV.COM.TR

THY EuroLeague Final Four 2025: Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü final müsabakaları için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluk kupasını kaldırma isteği ile Abu Dabi'de yerini alıyor. Basketbol severler ise ''THY EuroLeague Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

THY EuroLeague Final Four 2025: Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Avrupa Ligi dörtlü finalde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşılaşıyor. Kazanan takım adını finale yazdırırken kaybeden ise 3.'lük oyununa çıkacak. Toplamda 7. kez Final Four'a katılacak olan sarı lacivertliler, ilk ve tek 2017 yılında şampiyonluk elde etmişti. İşte, Fenerbahçe Beko final four maçı detayları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

THY EuroLeague Final Four 2025: Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

THY EuroLeague Final Four Fenerabahçe - Panathinaikos maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de Abu Dabi’de gerçekleşecek. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Kaybeden takım 25 Mayıs Pazar günü, Olimpiakos - Monako maçının mağlubu ile 3.'lük maçında karşılaşacak.

THY EuroLeague Final Four 2025: Fenerbahçe Beko dörtlü final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu play-off turunda Paris Basketbol ile eşleşmiş ve üç maçın da galibi olarak salondan ayrılmıştı. 5 maçlık çeyrek final mücadelelerini ilk tamamlayarak adını Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci toplamda ise yedinci kez Final-Four’da yer almış olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER