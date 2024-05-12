THY EuroLeague Final Four tarihi: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko Final Four'da boy gösterecek. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final 5. ve son maçında Fransa'nın Monaco ekibini uzatmada 80-79 yenerek Final Four'a kalmaya hak kazandı. Basketbolseverler şimdi ise bu maçın tarihine ve ayrıntılarına odaklandı. Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman?
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final beşinci ve son maçında Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı. Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos maçı tarihleri...