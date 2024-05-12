THY EuroLeague Final Four tarihi: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman?

SON MAÇTAN NOTLAR





Motley ve Hayes-Davis basketleriyle maça hızlı başlayan (6-2) Fenerbahçe Beko'nun üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Monaco'ya Tarık Biberovic ve Sestina'nın üç sayılık basketleriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, farkın açılmasına izin vermedi: 20-19. Bu çeyrekte üç kez farkı 7 sayıya kadar çıkaran Monaco, devreyi 40-35 önde kapadı.



25. dakikanın 45-45 beraberlikle geçildiği üçüncü çeyrekte, Motiejunas ve James ile yine farkı açan (55-48) Monaco'ya son bölümde Tarık Biberovic'in üst üste 3 üçlüğüyle yanıt veren Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 56-55 önde girdi.



Calathes ve Tarık Biberovic'in basketleriyle son 5 dakikaya 64-60 üstünlükle giren sarı-lacivertli ekip, James ve Okobo'nun basketlerine engel olamayınca bitime 1 dakika 14 saniye kala ev sahibi ekip, 68-67 öne geçti. Son 45 saniyesine 70-70 beraberlikle girilen mücadelede Monaco, Wilbekin'in hatalı pasında son hücumu iyi değerlendiremeyince uzatmaya gidildi.



Uzatmanın son bölümünde Calathes'in üst üste üçlükleriyle rakibine 80-79 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2,5 saniye kala hava atışında Monaco'ya sayı şansı vermedi ve tarihinde 6. kez Dörtlü Final'e kalma başarısını gösterdi.