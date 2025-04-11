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THY EuroLeague Play-Off eşleşmeleri 2025: Avrupa Ligi basketbol play-off ve play-in maçları ne zaman?

THY EuroLeague'de normal sezon maçları son buluyor. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos ilk dördü Garantileyerek hem direkt play-off'a gitmeye hak kazandı hem de saha avantajını elde etti. Kalan üç maçla beraber son 6'ya kalarak play-off yolcusu olan takımlar kesinleşiyor. Peki, THY Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri ne zaman belli olur?

THY EuroLeague Play-Off eşleşmeleri 2025: Avrupa Ligi basketbol play-off ve play-in maçları ne zaman? - 1

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği THY EuroLeague'de normal sezon 34. hafta maçları ile noktalanıyor. Ardından play-in maçları ve peşinden play-off karşılaşmaları gerçekleşecek. Play-off'u garantileyen Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes'in de doğrudan play-off'a kalması için son maçlar bekleniyor. İşte, detaylar...

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THY EuroLeague Play-Off eşleşmeleri 2025: Avrupa Ligi basketbol play-off ve play-in maçları ne zaman? - 2

THY AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN?

THY EuroLeague'de henüz play-off eşleşmeleri kesinleşmedi. Play-off'daki tablo, son maçlar ve play-in mücadeleleri ardından netlik kazanacak.

Play-off'ta eşleşmelerin ikisi 34. hafta maçları ardından, sonraki iki eşleşme ise play-inn maçları ardından belli olacak. Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. ile 9. ve 10. sıradaki takımlar play-in'de karşı kaşrıya gelecek. 7-8 galibi direkt play-off'a çıkarken bu grubun mağlubu ile 9-10 galibi karşılaşacak. Bu maçın galibi de play-off'a kalma şansı elde edecek. Maçlar, normal sezonu üst sırada tamamlayan takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak.

THY EuroLeague Play-Off eşleşmeleri 2025: Avrupa Ligi basketbol play-off ve play-in maçları ne zaman? - 3

Play-in ardından ligi lider bitiren takım, 9-10 galibi ile 7-8 mağlubunun oynayacağı karşılaşmanın galibiyle eşleşecek.

Normal sezonu 2. sırada bitiren takım 7-8 galibiyle play-off'ta karşılaşacak.

Normal sezonu 3. sırada bitiren takım 6. sıradaki takımla karşılaşacak.

Sezonu 4. tamamlayan ise 5. sıradaki takımla karşılaşacak.

Avrupa Ligi Takvimi

Play-off'lar 5 maç üzerinden olacak ve peş peşe 3 galibiyet alan takım Final-Four'a kalacak.

Lig'de; play-in maçları 15 ve 18 Nisan'da, play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta oynanacak.

Final-Four ise 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak.

THY EuroLeague Play-Off eşleşmeleri 2025: Avrupa Ligi basketbol play-off ve play-in maçları ne zaman? - 4

PLAY-İN NEDİR?

2023 yılında EuroLeague'te siztem değişmişti. Buna göre, normal sezonu 7’nci ve 8’inci sırada bitiren takımlar, 7’nci sırada yer alan takımın ev sahipliğinde bir maç oynar ve kazanan takım, Play-Off’ta 2. sıradaki takımın rakibi olur.

Eşleşmeyi kaybeden takım da, 9. ve 10. sıradaki takımların aralarında oynayacağı tek maçın galibiyle karşı karşıya gelir. Bu eşleşmeyi kazanan takım Play-Off’a 8. sıradan dahil olru ve normal sezonu 1. sırada tamamlayan takımın rakibi haline gelir.

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