THY EuroLeague Play-Off eşleşmeleri 2025: Avrupa Ligi basketbol play-off ve play-in maçları ne zaman?

THY AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN?

THY EuroLeague'de henüz play-off eşleşmeleri kesinleşmedi. Play-off'daki tablo, son maçlar ve play-in mücadeleleri ardından netlik kazanacak.



Play-off'ta eşleşmelerin ikisi 34. hafta maçları ardından, sonraki iki eşleşme ise play-inn maçları ardından belli olacak. Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. ile 9. ve 10. sıradaki takımlar play-in'de karşı kaşrıya gelecek. 7-8 galibi direkt play-off'a çıkarken bu grubun mağlubu ile 9-10 galibi karşılaşacak. Bu maçın galibi de play-off'a kalma şansı elde edecek. Maçlar, normal sezonu üst sırada tamamlayan takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak.