THY EuroLeague Play-Off eşleşmeleri 2025: Avrupa Ligi basketbol play-off ve play-in maçları ne zaman?
THY EuroLeague'de normal sezon maçları son buluyor. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos ilk dördü Garantileyerek hem direkt play-off'a gitmeye hak kazandı hem de saha avantajını elde etti. Kalan üç maçla beraber son 6'ya kalarak play-off yolcusu olan takımlar kesinleşiyor. Peki, THY Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri ne zaman belli olur?
Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği THY EuroLeague'de normal sezon 34. hafta maçları ile noktalanıyor. Ardından play-in maçları ve peşinden play-off karşılaşmaları gerçekleşecek. Play-off'u garantileyen Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes'in de doğrudan play-off'a kalması için son maçlar bekleniyor. İşte, detaylar...