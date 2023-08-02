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Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef bir üst tur

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçı taraftarı önünde 3-1 kazanan Beşiktaş, deplasmanda Tirana'yı eleyerek bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef bir üst tur - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Tirana'yı 3-1 yenen Beşiktaş, deplasmanda bir galibiyet daha alarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef bir üst tur - 2

TİRANA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef bir üst tur - 3

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef bir üst tur - 4

GHEZZAL KRİTİK MAÇTA YOK

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti.

Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.

Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef bir üst tur - 5

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran.

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş.

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut.

Forvet: Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy.

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