Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef bir üst tur
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçı taraftarı önünde 3-1 kazanan Beşiktaş, deplasmanda Tirana'yı eleyerek bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Tirana'yı 3-1 yenen Beşiktaş, deplasmanda bir galibiyet daha alarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?