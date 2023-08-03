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Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçı taraftarı önünde 3-1 kazanan Beşiktaş, deplasmanda Tirana'yı eleyerek bir üst tura yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Tirana'yı 3-1 yenen Beşiktaş, deplasmanda bir galibiyet daha alarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu - 2

TİRANA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu - 3

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde;

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu - 4

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu - 5

GHEZZAL KRİTİK MAÇTA YOK

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti.

Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.

Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

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