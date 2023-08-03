Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Tirana'yı 3-1 yenen Beşiktaş, deplasmanda bir galibiyet daha alarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?