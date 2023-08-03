Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçı taraftarı önünde 3-1 kazanan Beşiktaş, deplasmanda Tirana'yı eleyerek bir üst tura yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Tirana ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Tirana'yı 3-1 yenen Beşiktaş, deplasmanda bir galibiyet daha alarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?