"Tiyatro değil, Hollywood filmi" | Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yanıt

"TÜRK FUTBOLUNU KİRLETMEYİN"

Üzelerek söylüyorum, inşallah bu çirkinlikler biter. Rakiple olan eleştirilerimize ve rakibin suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Galatasraylı yönetcilere sesleniyorum. Böyle konuşan yöneticileri geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin.

"ATHLETIC BILBAO MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"



Zor bir kura çektik Avrupa kupaları için. Takımımız çok güzel bir şekilde ülkemizi temsil ediyor ve güzel puanlar alıyor. Athletic Bilbao maçı çok önemli. Her zaman olduğu gibi oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnşallah ülkemizi gururlandıracak bir skorla ayrılırız. Her kupada iddialıyız. Sonuna kadar hepsini zorlayacağız. Takımımıza güveniyoruz. Umarım yarın da güzel bir gün olur."