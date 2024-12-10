"Tiyatro değil, Hollywood filmi" | Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yanıt
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına yanıt veren Ilıcalı, "Tiyatro değil artık başka bir boyuta geçti. Hollywood filmi. Son sahnesi de oyuncum sakatlandı suçlu Fenerbahçe. Yazıklar olsun diyoruz." diye konuştu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıscalı, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili konuşan Ilıcalı açıklamasında, "Geçmiş olsun diyorum. Kimsenin yaralanması ve üzülmesini istemeyiz. Bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon'da, Trabzonspor camiasını kastetmiyorum, karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz Fenerbahçeyiz. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüz suçlayıp hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe'yle birleştirmeye çalışması." dedi.