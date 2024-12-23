Tolunay Kafkas'tan Volkan Demirel'e Şenol Güneş tepkisi: Uzatırsan da kendin bilirsin, biz uzatmayı severiz
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Bodrum FK müsabakasına maç önü yaşanan tokalaşma krizi damga vurdu. Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel'in serenomi öncesi Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmaması spor dünyasına damga vurdu. Yaşananların ardından olay hakkında konuşan eski milli futbolcu Demirel için, "Bir daha düşün, bir daha söyle. Uzatırsan da kendin bilirsin. Biz uzatmayı severiz. Bu olacak iş değil." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Bodrum FK müsabakasına maç önü yaşanan tokalaşma krizi damga vurdu.
1-0 ev sahibi takımın kazandığı maça Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel'in serenomi öncesi Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmaması damga vurdu.