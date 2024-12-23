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Tolunay Kafkas'tan Volkan Demirel'e Şenol Güneş tepkisi: Uzatırsan da kendin bilirsin, biz uzatmayı severiz

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Bodrum FK müsabakasına maç önü yaşanan tokalaşma krizi damga vurdu. Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel'in serenomi öncesi Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmaması spor dünyasına damga vurdu. Yaşananların ardından olay hakkında konuşan eski milli futbolcu Demirel için, "Bir daha düşün, bir daha söyle. Uzatırsan da kendin bilirsin. Biz uzatmayı severiz. Bu olacak iş değil." ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas'tan Volkan Demirel'e Şenol Güneş tepkisi: Uzatırsan da kendin bilirsin, biz uzatmayı severiz - 1

Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Bodrum FK müsabakasına maç önü yaşanan tokalaşma krizi damga vurdu.
1-0 ev sahibi takımın kazandığı maça Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel'in serenomi öncesi Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmaması damga vurdu.


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Tolunay Kafkas'tan Volkan Demirel'e Şenol Güneş tepkisi: Uzatırsan da kendin bilirsin, biz uzatmayı severiz - 2

Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, Trabzonspor-Bodrum FK maçında Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında yaşanan selamlaşma olayı hakkında konuştu.


Tolunay Kafkas'tan Volkan Demirel'e Şenol Güneş tepkisi: Uzatırsan da kendin bilirsin, biz uzatmayı severiz - 3

Kafkas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Volkan'ı severim ama biraz haddini ve boyunu aşacak laflar ediyor. Bu deprem hepimizin canını çok yaktı. Kiminin az kiminin fazla değil. Şenol Hoca orada en az Volkan Demirel bu işi yüreğinden hissetmiş bir insan. Senin hassasiyetlerin var değil mi Volkan Demirel? Benim de var."


Tolunay Kafkas'tan Volkan Demirel'e Şenol Güneş tepkisi: Uzatırsan da kendin bilirsin, biz uzatmayı severiz - 4

"Trabzonspor Başkanı ve hocası benim hassasiyetlerim. Sen nerelisin? Fenerbahçelisin. Senin hassasiyetin. Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin? Şenol Hoca bu depremde ölülere saygı duymuyor mu? Onu mu diyorsun? Diyorsun ki, ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymam. Sen kimsin ya?"


Tolunay Kafkas'tan Volkan Demirel'e Şenol Güneş tepkisi: Uzatırsan da kendin bilirsin, biz uzatmayı severiz - 5

"Sen hocayla ilgili nasıl böyle ifade kullanıyorsun? Biz de sana o zaman saygı duymuyoruz. Depremde biz de senin kadar acı çektik. Şenol Hoca da çekti. Şenol Hoca'nın ifade etmek istediği şeyler senin algıladığın şeyler değil. Yine de seni seviyorum ama fazla ileri gitmek istemiyorum. Bir daha düşün, bir daha söyle. Uzatırsan da kendin bilirsin. Biz uzatmayı severiz. Bu olacak iş değil."

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