Top kazanma canavarı Gedson: Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi

"Top kazanma canavarı Gedson"

Gedson bir kez daha top kazanma canavarlığı ile derbiye damga vurdu. Okan Buruk hoca sürekli oyuncu değiştirmesine rağmen bir türlü oyunu ve skoru değiştiremedi. Şenol Güneş şampiyonluk hesaplarını alt üst etti. Oyunu koparan, bölüm canavarı edasıyla son anda sahneye çıkan Aboubakar oldu. Çok daha müsait pozisyonlarda adeta dünyaları kaçıran Kamerunlu gol bilimcisi, bir kez daha kendine özgü makas çalımıyla bu kez de ligin bu sezonki en iyi stoperi Nelsson’un karşısında muhteşem bir gol attı...

Ali Ece / FANATİK