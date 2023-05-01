Top kazanma canavarı Gedson: Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi

Gedson bir kez daha top kazanma canavarlığı ile derbiye damga vurdu. Okan Buruk hoca sürekli oyuncu değiştirmesine rağmen bir türlü oyunu ve skoru değiştiremedi. Şenol Güneş şampiyonluk hesaplarını alt üst etti. Oyunu koparan, bölüm canavarı edasıyla son anda sahneye çıkan Aboubakar oldu. Çok daha müsait pozisyonlarda adeta dünyaları kaçıran Kamerunlu gol bilimcisi, bir kez daha kendine özgü makas çalımıyla bu kez de ligin bu sezonki en iyi stoperi Nelsson’un karşısında muhteşem bir gol attı...
Ali Ece / FANATİK
Son 7-8 dakikaya girildiğinde artık Gomis'i kurtaracaksın. Seni son dakika golleriyle buraya getirdi. Hem arkadaşları için hem de rakip takım için önemli bir isim. Okan Buruk bunu neden yapmadı anlayamadım. Hafta içi bu kadar baskıya rağmen bence hakem iyi işler yaptı. Hoş Galatasaray, Beşiktaş'ı oynadığı futbolla zorlayamayınca tek taraflı futbol oynandı. Bu da hakemin işine yaradı. Beşiktaş puan kaptırsa ya da kaybetseydi futbol adına yazık olurdu.
Erman Toroğlu / FOTOMAÇ
Dün gece Dolmabahçe’de hak eden kazandı. Beşiktaş daha çok maçı istedi, daha çok koştu. Bence orta alan farkı skoru belirledi. Daha kaliteli gözüken Galatasaray orta sahası ama etkili olan işini daha iyi yapan Beşiktaş’ın orta alanıydı ve bu farkta 3 puanı getirdi. Son sözü Aboubakar söyledi ve harika bir golle geceye damgasını vurdu...
Tunç Kayacı / FANATİK
Golle beraber taraftar enerjisini de arkasına alan Beşiktaş'ın ikinci yarıda ortaya koyduğu muazzam oyun Galatasaray'ı çok çaresiz bıraktı. Galatasaray'ın kulübeden yaptığı oyun ve oyuncu değiştirme düşüncesi de Beşiktaş'ın etkinliği dolayısıyla karşılık bulamadı.
Ali Gültekin / SABAH
Müthiş koşan, ikili mücadeleleri kazanan ve Beşiktaş'ı öne taşıyan Fernandes adeta 3 kişilik oynadı ve Okan Hoca önlem almadı. İkinci yarıda öncelikle sıfır katkıyla oynayan Mertens erken çıkmalıydı. Ayrıca bir oyuncunun çıkması için devre mi beklenmeli? Biz Mertens'in kötü oynadığını gördük, Okan hoca göremedi.
Levent Tüzemen / FOTOMAÇ
Galatasaray’ın Beşiktaş’ın temposuna karşılık veremeyişi ve skor tabelası Okan Buruk’u hamlelere itti. Zaniolo, Midtsjö, Barış Alper ve Dubois dahil oldular. Beşiktaş ise Rosier, Hadjiahmetoviç, Gedson yine yaptıkları tempo ile Galatasaray’ın enerjine direnenlerin başında geldiler.
Erman Özgür / FANATİK
3 puanlık avantajı olan G.Saray için ipler hâlâ elinde. Yönetim derbi yenilgisinin travmaya dönüşmemesi için acilen moral toplantıları yapmalı. Sadece yürekten oynadığı için Torreira'yı kutluyorum.
Levent Tüzemen / SABAH
Galatasaray'ın defans saplarından ve Muslera'nın eski Muslera olmayışından ve Okan hocanın da Ezber değişiklikler yapıp panik halinde hareket ettiğinden bahsetmiştim. dün gece manzara aynen böyleydi Galatasaray gezdi Beşiktaş ezdi.
Turgay Demir / FOTOMAÇ
Galatasaray ilk 20 dakika oyunu ele almış gibi gözüktü. İcardi ve Rashica ortaklığında, Arjantinli tek vuruşuyla golü getirdi. Ya sonra? Beşiktaş hakimiyeti ele aldı. Aldı da Sarı-Kırmızılı savunma aymazlık ve defoları da peş peşe ev sahibine golleri getirdi!
Oğuz Dizer / FANATİK
Beşiktaş hak ettiği bir galibiyeti alarak zirve yarışına renk getirdi. Galatasaray hala avantajlı ama Beşiktaşlı futbolcular açık ve net mesaj verdi; Son ana kadar kadar savaş! Maçın hakemi Ali Şansalan tansiyonu yüksek derbiyi çok iyi yönetti.
Sinan Vardar / FOTOMAÇ
Oyun futbol açısından tatmin edici olmasa da iki takımın ligdeki durumu ve Fenerbahçe’nin denklemde kalması gibi ihtimaller heyecan katsayısını yüksek tuttu. Beşiktaş maçı kazanma planını doğru işletti denebilir. Gerektiği yerde gerekenleri yaparak maçı kazanmayı bildiler.
Cem Dizdar / FANATİK
Maçın hakemi Ali Şansalan’ın şansı yanındaydı. Son dönemde oynanan derbilere göre atmosfer düşüktü. Hakemi zora sokacak çok fazla pozisyon yaşanmadı. Ancak yönetimini kolaylaştıran tüm bu nedenlere rağmen kritik yerde çalınabilecek hatalı bir düdük ortamı germeye yetebilirdi. Ekibiyle birlikte konsantrasyonunu maç boyu koruyan Şansalan, arkasında çok fazla tartışılacak bir karar bırakmadan maçı tamamladı. Maç boyu bazı kart ve faul hataları yaptı. Bunlar maç gidişatına etki eden hatalar değildi.
Deniz Çoban / FANATİK