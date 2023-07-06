Top toplayıcılıktan 5 yıl sonra Real Madrid'e transfer oldu | İşte Arda Güler'in kariyeri
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda top toplayıcı olarak görev yapan, Fenerbahçe'nin Şubat 2019'da Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği 18 yaşındaki Arda Güler, yeteneği ve performansıyla kısa zamanda kendisine Avrupa'nın kapısını açtı. İşte top toplayıcılıktan 5 yıl sonra Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in kariyer yolculuğu...
Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.