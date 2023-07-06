Top toplayıcılıktan 5 yıl sonra Real Madrid'e transfer oldu | İşte Arda Güler'in kariyeri

SÜPER LİG'DE 32 MAÇTA FORMA GİYDİ, 7 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla ilk kez 2018-2019 sezonunda 3 Mart 2019'da Spor Toto Gelişim Elit 14 Yaş Altı Ligi'nde Medipol Başakşehir mücadelesine çıkan Arda Güler, altyapıda 2019-2020 sezonunda 15 ve 16 yaş altı, 2020-2021 sezonunda da 19 yaş altı takımlarında görev yaptı.