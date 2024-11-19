"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi!

Nadal, "Emekli olmak için değil, takımın kazanmasına yardım etmek için buradayım. Bugüne kadar tutku, aşk ve adanmışlıkla çalıştım. Profesyonel kariyerime veda ederken bunun huzurunu yaşıyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım." açıklamasında bulundu.