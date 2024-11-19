"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi!
Tenisin en büyük efsanelerinden Rafael Nadal, son kez korta çıkıyor. Bugün başlayacak veda turnuvasından önce konuşan İspanyol sporcu, "Emekli olmak için değil, kazanmaya geldim" dedi. 11 bin kişilik salondaki koltuklar karaborsaya düşerken, fiyatlar 25 bin euroya kadar yükseldi.
Kortlar, toprağın kralına vedaya hazırlanıyor. Tenis efsanesi Rafael Nadal, spor tarihine geçen kariyerini bu hafta noktalayacak.
38 yaşındaki yıldız, son turnuvasına milli takım formasıyla çıkacak.