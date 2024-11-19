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"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi!

Tenisin en büyük efsanelerinden Rafael Nadal, son kez korta çıkıyor. Bugün başlayacak veda turnuvasından önce konuşan İspanyol sporcu, "Emekli olmak için değil, kazanmaya geldim" dedi. 11 bin kişilik salondaki koltuklar karaborsaya düşerken, fiyatlar 25 bin euroya kadar yükseldi.

"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi! - 1

Kortlar, toprağın kralına vedaya hazırlanıyor. Tenis efsanesi Rafael Nadal, spor tarihine geçen kariyerini bu hafta noktalayacak.

38 yaşındaki yıldız, son turnuvasına milli takım formasıyla çıkacak.

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"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi! - 2

"Davis Cup'ta mücadele edecek İspanya kadrosunda yer alan Nadal'ı son kez izlemek isteyenler biletleri tüketti.

Kralın vedasına özel dekore edilen 11 bin kişilik salondaki koltuklar karaborsaya düşerken, fiyatlar 25 bin euroya kadar yükseldi.

"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi! - 3

Dış cephesine "Teşekkürler Rafa" yazılan kortta oynayacak Nadal, veda turnuvasından önce bile kazanmaya olan odaklandı.

"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi! - 4

Nadal, "Emekli olmak için değil, takımın kazanmasına yardım etmek için buradayım. Bugüne kadar tutku, aşk ve adanmışlıkla çalıştım. Profesyonel kariyerime veda ederken bunun huzurunu yaşıyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım." açıklamasında bulundu.

"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi! - 5

Tenisin Dünya Kupası olarak gösterilen Davis Cup'ta Nadal'lı İspanya bugün Hollanda ile karşılaşacak.

Ev sahibi Matadorlar rakibine yenilirse, Nadal'ın kariyeri bu akşam bitecek.

"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi! - 6

İspanya yoluna devam ederse, yarı finalde Almanya - Kanada galibiyle eşleşecek.

Nadal'ın son sahnesi olan "Davis Cup'ta büyük final, pazar günü oynanacak.

"Toprağın kralı" Nadal'ın veda turnuvası: Bilet fiyatları 25 bin euroya kadar yükseldi! - 7

Milli takımla beşinci kupasını hedefleyen Toprağın Kralı, koleksiyonunda çok daha fazlasına sahip.

14'ü Fransa Açık'ta olmak üzere 22 Grand Slam şampiyonluğu yaşayan Nadal, 1 kez olimpiyat altını kazandı.

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