Toprak Razgatlıoğlu MotoGP test yarışı ne zaman? Yamaha ile ilk kritik sınav
16.11.2025 15:58
AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine çıkıyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 MotoGP test yarışı ne zaman?
Bu sezon üçüncü Dünya Superbike şampiyonluğunu (WSBK) ilan eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek MotoGP testinde Yamaha motoruyla piste çıkacak.
MOTOGP TEST YARIŞI NE ZAMAN?
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine 18 Kasım Salı günü çıkacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası 28 Şubat-16 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi tarihte ilk kez temsil edecek.
ESPARGARO'NUN 0.5 SANİYE GERİSİNDE KALDI
Aragon'da 10 Kasım'da yapılan hazırlık testine de katılan milli sporcu, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalmıştı.