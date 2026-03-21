Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Brezilya'da dev heyecan
21.03.2026 16:25
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışında Brezilya'da piste çıkacak. İlk yarışına Tayland'da çıkan Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 17. sırada tamamlamıştı. Toprak, Brezilya'da bu kez başarılı olmak için piste çıkacak. Peki, Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turu, 21 Mart Cumartesi saat 21.00'de başlayacak. Yarış ise 22 Mart Pazar günü saat 21.00'de koşulacak.
Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK YARIŞINI 17. BİTİRDİ
Kariyerindeki ilk MotoGP yarışına bu sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'inde çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi 17. bitirdi.
Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.
Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı liderin 39.194 saniye gerisinde tamamladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan
2. Pedro Acosta (İspanya): 20
3. Raul Fernandez (İspanya): 16
4. Jorge Martin (İspanya): 13
5. Ai Ogura (Japonya): 11