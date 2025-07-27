NTV.COM.TR

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman? Superbike 2025 (WSBK) takvimi ve puan durumu

Dünya Superbike Şampiyonası 2025, Macaristan Balaton Park ile devam ediyor. Sezonun 8. yarışının ilk etabını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, kazanma hedefi ile diğer parkurlarda da yerini alacak. Razgatlıoğlu, Superbike'ın İngiltere ayağında da 3'te 3 yaparak kazanmıştı. Hız severler Superbike 2025 takvimini ve puan durumu tablosunu sorguluyor. Toprak Razgatlıoğlu Superbike yarışı ne zaman?

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman? Superbike 2025 (WSBK) takvimi ve puan durumu - 1

Superbike 2025'te başarılı bir ivme kazanan Toprak Razgatlıoğlu, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da yarışıyor. Balaton Park'taki ilk yarışın lideri olan sporcunun sonraki durağı Fransa olacak. Toprak Razgatlıoğlu kaçıncı sırada? İşte, WSBK maç takvimi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman? Superbike 2025 (WSBK) takvimi ve puan durumu - 2

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN?

Başarılı sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da yarışıyor. Superpole yarışı saat 12:00'de 2. yarış ise saat 15:00'te düzenlenecek. Mücadele Red Bull TV'den canlı aktarılacak.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman? Superbike 2025 (WSBK) takvimi ve puan durumu - 3

SUPERBİKE PUAN DURUMU

1- Toprak Razgatlıoğlu 370
2- N. Bulega 361
3- D. Petrucci 220
4- A. Bautista 210
5- A. Locatelli 201

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman? Superbike 2025 (WSBK) takvimi ve puan durumu - 4

SUPERBİKE 2025 TAKVİM

5-7 Eylül Fransa (Magny-Cours)
26-28 Eylül İspanya (Aragon)
10-12 Ekim Portekiz (Estoril)
17-19 Ekim İspanya (Jerez)

DAHA FAZLA GÖSTER