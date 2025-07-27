Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman? Superbike 2025 (WSBK) takvimi ve puan durumu
Dünya Superbike Şampiyonası 2025, Macaristan Balaton Park ile devam ediyor. Sezonun 8. yarışının ilk etabını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, kazanma hedefi ile diğer parkurlarda da yerini alacak. Razgatlıoğlu, Superbike'ın İngiltere ayağında da 3'te 3 yaparak kazanmıştı. Hız severler Superbike 2025 takvimini ve puan durumu tablosunu sorguluyor. Toprak Razgatlıoğlu Superbike yarışı ne zaman?
Superbike 2025'te başarılı bir ivme kazanan Toprak Razgatlıoğlu, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da yarışıyor. Balaton Park'taki ilk yarışın lideri olan sporcunun sonraki durağı Fransa olacak. Toprak Razgatlıoğlu kaçıncı sırada? İşte, WSBK maç takvimi...