Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor

Neymar'ın eski eşi Bruna Marquezine de geçmişte bu adada vakit geçiren isimler arasında yer alıyor.



Adanın mevcut sahibi olan Kanadalı, fiyatı 3 milyon sterlinden fazla indirerek Neymar'ın ilgisini çekmeyi başardı.

Brezilyalı gazeteci Leo Dias'ın aktardığına göre, ünlü futbolcu ve Dubai merkezli bir emlak yatırımcısına, adayı test etmek amacıyla bu ayın sonunda 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyecek.