Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'de sakatlık yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki ünlü Brezilyalı forvet, 7 milyon sterlin değerinde bir ada satın almaya hazırlanıyor. Eski kulübü Barcelona’ya geri döneceği yönündeki söylentiler devam ederken Neymar'ın, adayı test etmek için 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyeceği de iddia edildi.
Neymar'ın eski kullübü Barcelona'ya döneğine yönelik iddialara bir de "7 milyon sterline ada alıyor" haberi eklendi.