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Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'de sakatlık yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki ünlü Brezilyalı forvet, 7 milyon sterlin değerinde bir ada satın almaya hazırlanıyor. Eski kulübü Barcelona’ya geri döneceği yönündeki söylentiler devam ederken Neymar'ın, adayı test etmek için 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyeceği de iddia edildi.

Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor - 1

Neymar'ın eski kullübü Barcelona'ya döneğine yönelik iddialara bir de "7 milyon sterline ada alıyor" haberi eklendi.

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Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor - 2

Neymar'ın satın alacağı iddia edilen ada Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'nun güneybatısında yer alıyor. Altı dönümlük tropik ada, büyüleyici bir plajı ile dikkat çekiyor.

Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor - 3

Arazide Endonezya tarzında inşa edilmiş bir ana villa, iki ana süit, üç deniz manzaralı bungalov ve bir koi balığı göleti yer alıyor.

Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor - 4

EN FAZLA 10 MİSAFİR ALIYOR

Sadece tekne ya da helikopterle ulaşılabilen bu lüks sığınak, en fazla 10 misafir ağırlayabiliyor ve Rio de Janeiro Uluslararası Havaalanı'ndan yaklaşık 35 dakikalık bir helikopter yolculuğu ile erişilebiliyor.

Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor - 5

Neymar'ın eski eşi Bruna Marquezine de geçmişte bu adada vakit geçiren isimler arasında yer alıyor.

Adanın mevcut sahibi olan Kanadalı, fiyatı 3 milyon sterlinden fazla indirerek Neymar'ın ilgisini çekmeyi başardı.

Brezilyalı gazeteci Leo Dias'ın aktardığına göre, ünlü futbolcu ve Dubai merkezli bir emlak yatırımcısına, adayı test etmek amacıyla bu ayın sonunda 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyecek.

Topun değil tropikal adanın peşinde! Brezilyalı ünlü futbolcu 7 milyon sterline ada alıyor - 6

BARCELONA'YA DÖNÜŞ İDDİASI

Barcelona'nın Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde eski futbolcusu Neymar'ı transfer etmeyi düşünebileceği aktarıldı.

Suudi Arabsitan ekibi Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın 2026'daki Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi.

Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

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