Torreira, Galatasaray'da dalya maçına çıkacak
Geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 100. maçına çıkarak dalya yapacak. Torreira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AZ Alkmaar maçında görev verilmesi halinde sahaya çıkacak.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maçta görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Institucion Atletica 18 de Julio'da başlayan Uruguaylı oyuncu, sonrasında bir zamanlar Fernando Muslera'nın da altyapısında bulunduğu Montevideo Wanderers'a gitti. Montevideo Wanderers'tan İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısına geçen Torreira, ardından Sampdoria'ya transfer oldu.