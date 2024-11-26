Torreira, Galatasaray'da dalya maçına çıkacak

BU SEZON 19 MAÇIN 18'İNDE FORMA GİYDİ

Geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyen Lucas Torreira, Galatasaray'ın bu sezon çıktığı 19 maçın 18'inde görev aldı.



Torreira, sezon başından beri Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 maça çıktı. Deplasmanda 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde 1 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece ligde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları müsabakada forma giymedi.











