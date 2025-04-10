Tottenham - Eintracht Frankfurt çeyrek final maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı için Tottenham ve Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Puan durumu tablosunda biri 4, diğeri 5. olan takımlar arasında 17 Nisan'da rövanş mücadelesi yaşanacak. Maçın ev sahibi ise Tottenham olacak. Peki, Tottenham - Eintracht Frankfurt çeyrek final maçı hangi kanalda?
Tottenham ve Eintracht Frankfurt arasında Avrupa Ligi çeyrek finallerinde iki maç oynanacak. Tottenham son 16 turunda AZ Alkmaar karşılaşmış, ilk maçında 1-0 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. İkinci maçın kazananı ise 3-1'lik skorla Tottenham olmuştu. İşte, Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın bilgisi...