Tottenham - Eintracht Frankfurt çeyrek final maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham ve Eintracht Frankfurt takımlarının çeyrek final rövanşları ise 17 Nisan günü saat 22:00'de düzenlenecek. Yarı final ilk maçları 1 Mayıs 2025, ikinci maçlar 8 Mayıs 2025 tarihlerinde oynanacak. 21 Mayıs günü ise final maçı yapılacak.



Tottenham Avrupa Ligi puan durumu tablosunda 17 paunla 4. sırada, Eintracht Frankfurt ise 16 puanla 5. sırada bulunuyor.