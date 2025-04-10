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Tottenham - Eintracht Frankfurt çeyrek final maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı için Tottenham ve Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Puan durumu tablosunda biri 4, diğeri 5. olan takımlar arasında 17 Nisan'da rövanş mücadelesi yaşanacak. Maçın ev sahibi ise Tottenham olacak. Peki, Tottenham - Eintracht Frankfurt çeyrek final maçı hangi kanalda?

Tottenham - Eintracht Frankfurt çeyrek final maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Tottenham ve Eintracht Frankfurt arasında Avrupa Ligi çeyrek finallerinde iki maç oynanacak. Tottenham son 16 turunda AZ Alkmaar karşılaşmış, ilk maçında 1-0 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. İkinci maçın kazananı ise 3-1'lik skorla Tottenham olmuştu. İşte, Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın bilgisi...

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Tottenham - Eintracht Frankfurt çeyrek final maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

TOTTENHAM - EİNTRACHT MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22:00'da gerçekleşecek. Mücadele Tottenham Hotspur Stadyumunda gerçekleşecek.

Tottenham - Eintracht Frankfurt çeyrek final maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Tottenham ve Eintracht Frankfurt takımlarının çeyrek final rövanşları ise 17 Nisan günü saat 22:00'de düzenlenecek. Yarı final ilk maçları 1 Mayıs 2025, ikinci maçlar 8 Mayıs 2025 tarihlerinde oynanacak. 21 Mayıs günü ise final maçı yapılacak.

Tottenham Avrupa Ligi puan durumu tablosunda 17 paunla 4. sırada, Eintracht Frankfurt ise 16 puanla 5. sırada bulunuyor.

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