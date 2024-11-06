Tottenham, Galatasaray deplasmanına rotasyon ve sakatlarla geliyor

Galatasaray mücadelesinin ardından İngiltere'ye dönecek olan Tottenham'ın, Pazar öğleden sonra Premier Lig'de Ipswich Town'ı ağırlayana kadar sadece iki buçuk günü olacak.

Kuzey Londra ekibi ilk üç Avrupa Ligi maçını da kazandı ve grupta ikinci sırada güçlü bir konumda yer alıyor.

Galatasaray ile Tottenham arasında oynanacak mücadele 7 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak.