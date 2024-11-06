Tottenham, Galatasaray deplasmanına rotasyon ve sakatlarla geliyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Tottenham'ın yoğun maç fikstürü ve kadroda bulunan 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle rotasyon yapmak zorunda kalacağı öne sürüldü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın akşam sahasında Tottenham ile karşı karşıya geliyor.
ROTASYON İDDİASI
Football London'ın haberine göre, Londra ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou'nun Perşembe akşamı Galatasaray ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşması için ilk 11'inde rotasyona gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.