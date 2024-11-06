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Tottenham, Galatasaray deplasmanına rotasyon ve sakatlarla geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Tottenham'ın yoğun maç fikstürü ve kadroda bulunan 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle rotasyon yapmak zorunda kalacağı öne sürüldü.

Tottenham, Galatasaray deplasmanına rotasyon ve sakatlarla geliyor - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın akşam sahasında Tottenham ile karşı karşıya geliyor.

ROTASYON İDDİASI

Football London'ın haberine göre, Londra ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou'nun Perşembe akşamı Galatasaray ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşması için ilk 11'inde rotasyona gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.

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Tottenham, Galatasaray deplasmanına rotasyon ve sakatlarla geliyor - 2

5 İSİM SAKAT

Öte yandan Tottenham'da savunmada Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, hücum oyuncusu Wilson Odobert ve golcü Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.

Spurs, 7 günde 3 maç oynadığı yorucu bir haftayı Crystal Palace karşısında aldığı mağlubiyet ve ardından evinde Manchester City ve Aston Villa karşısında aldığı etkileyici galibiyetlerle geride bıraktı.

Tottenham, Galatasaray deplasmanına rotasyon ve sakatlarla geliyor - 3

Galatasaray mücadelesinin ardından İngiltere'ye dönecek olan Tottenham'ın, Pazar öğleden sonra Premier Lig'de Ipswich Town'ı ağırlayana kadar sadece iki buçuk günü olacak.

Kuzey Londra ekibi ilk üç Avrupa Ligi maçını da kazandı ve grupta ikinci sırada güçlü bir konumda yer alıyor.

Galatasaray ile Tottenham arasında oynanacak mücadele 7 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak.

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