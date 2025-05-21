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Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşılaşacak. Futbol dünyası, iki takımın kadro değerleri toplamının 1.5 milyar euro olduğu dev maç için geri sayımda.

Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 1

İngiltere Premier Lig'in 16. sırasındaki Manchester United ile 17. sırada yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşılaşacak. Futbol dünyası, iki takımın kadro değerleri toplamının 1.5 milyar euro olduğu dev maç için geri sayımda.

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Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 2

Kadro değerlerinin toplamı 1 milyar 469 milyon euro olan iki İngiliz devinin mücadelesi İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 3

HANGİ KANALDA?

Kadro değeri 776 milyon 100 bin euro olan Tottenham ile 693 milyon 250 bin euroluk değere sahip olan Manchester United'ın maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 4

United'ın final kadrosunda yer alan milli kaleci Altay Bayındır'ın karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 5

Bayındır, UEFA Avrupa Ligi finalinde görev alması halinde UEFA organizasyonlarının final etabında yabancı bir takım kadrosunda forma giyen 11. Türk olacak.

Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 6

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 7

EN SON MOURİNHO İLE KAZANMIŞLARDI

Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı. Kırmızı Şeytanlar 2017 yılında bu kupayı kazanırken başlarında Jose Mourinho vardı.

Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 8

GELECEK SEZON İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı gelecek sezon İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda yaşanacak.

Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç! - 9

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Maguire, Lindelöf, Shaw, Casemiro, Fernandes, Mazroui, Dorgu, Diallo, Mount, Höjlund

Tottenham: Vicario, Romero, Ven, Porro, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Richarlison, Solanke

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