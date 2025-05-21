Tottenham ile Manchester United karşı karşıya: 1.5 milyar euroluk dev maç!
UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşılaşacak. Futbol dünyası, iki takımın kadro değerleri toplamının 1.5 milyar euro olduğu dev maç için geri sayımda.
İngiltere Premier Lig'in 16. sırasındaki Manchester United ile 17. sırada yer alan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşılaşacak. Futbol dünyası, iki takımın kadro değerleri toplamının 1.5 milyar euro olduğu dev maç için geri sayımda.