Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de bu sezon zor günler geçiren iki takım, derbi maçında galibiyet arayacak. 13. sırada yer alan Tottenham, 5 sıradaki Manchester City karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?