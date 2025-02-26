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Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında sahasında bu sezon istenileni veremeyen Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Ligde 5. sırada olan Manchester City şampiyonluk umutlarının 20 puan gerisinde yer alsa da Tottenham karşısında moral bulmak için galibiyet arayacak. Peki, Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi - 1

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de bu sezon zor günler geçiren iki takım, derbi maçında galibiyet arayacak. 13. sırada yer alan Tottenham, 5 sıradaki Manchester City karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi - 2

TOTTENHAM-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham-Manchester City maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 22.30'da Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi - 3

TOTTENHAM, CİTY'E KARŞI EVİNDE KAYBETMİYOR

Son dönemde, Tottenham, Manchester City'ye karşı evinde oynadığı maçlarda üstün bir performans sergiliyor. Tottenham, Manchester City'yi konuk ettiği son dört Premier Lig maçını gol yemeden kazandı.

Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi - 4

GUARDİOLA, TOTTENHAM'I YENEMİYOR

Öte Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Premier Lig kariyerinde en fazla mağlubiyeti Tottenham'a karşı almıştır. (6 mağlubiyet).

Bu da, Tottenham'ın Guardiola yönetimindeki City'ye karşı etkili bir oyun sergilediğini ortaya koyuyor.

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