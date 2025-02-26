Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev derbi
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında sahasında bu sezon istenileni veremeyen Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Ligde 5. sırada olan Manchester City şampiyonluk umutlarının 20 puan gerisinde yer alsa da Tottenham karşısında moral bulmak için galibiyet arayacak. Peki, Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de bu sezon zor günler geçiren iki takım, derbi maçında galibiyet arayacak. 13. sırada yer alan Tottenham, 5 sıradaki Manchester City karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?