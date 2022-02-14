Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürmesinin ardından, yerel basın da şampiyonluk manşetleri attı

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 11:03

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri - 1

, Spor Toto 'de İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk manşetleri atıldı.

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri - 2

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında zirvede tek başına kaldığını yazdı.

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri - 3

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon Trabzon", Karadeniz Gazetesi "Fırtına rakip bırakmadı" ve "Viscavak" başlıklarını atarken, Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyonluk armağan olsun", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Gözümüzü kupa bürüdü", Taka Gazetesi de "Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri - 4
Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri - 5
Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri - 6
Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri - 7

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