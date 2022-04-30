Trabzon'da şampiyonluk heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumundaki Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının bugün kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi adeta şehre akın etti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.04.2022 - 00:19 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 00:42

Trabzon'da şampiyonluk heyecanı - 1

Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon'a gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek olmak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelerek horon ve kolbastı oynadı.

Trabzon'da şampiyonluk heyecanı - 2

, kendi sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçından 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzon'da şampiyonluk heyecanı - 3

20 BİN TARAFTAR ÖNÜNDE 'PROVA'

Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.

Trabzon'da şampiyonluk heyecanı - 4

3 BİN GÜVENLİK MENSUBU GÖREV ALACAK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ile olası şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.

Trabzon'da şampiyonluk heyecanı - 5

MAÇ DEV EKRANLARDAN İZLENECEK

Trabzonspor taraftarlarının Avni Aker Millet Bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlardan bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecekleri bildirildi.

Digiturk'ün yazılı açıklamasında, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının dev ekranlardan ücretsiz yayımlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

Trabzon'da şampiyonluk heyecanı - 6
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