Trabzon'da şampiyonluk heyecanı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.04.2022 - 00:19 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 00:42
Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon'a gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek olmak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelerek horon ve kolbastı oynadı.
Trabzonspor, kendi sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçından 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ile olası şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.
Trabzonspor taraftarlarının Avni Aker Millet Bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlardan bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecekleri bildirildi.
Digiturk'ün yazılı açıklamasında, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının dev ekranlardan ücretsiz yayımlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile iş birliği yapıldığı belirtildi.