Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en işlek noktalarına yerleştirilen spor temalı otobüs durakları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 16:43 | Son Güncelleme : 27.04.2022 - 17:03

Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor - 1

Trabzon'da,  halk şehrin en işlek noktaklarına yerleştirilen otobüs duraklarına yoğun ilgi gösteriyor.

Uğurcan Çakır'lı futbol kalesi, yedek kulübesi, tenis, basketbol, atletizm, Busenaz Sürmeneli, boks ve engelsiz masa tenisi konseptlerinde oluşturulan duraklar, Beşirli Tenis Kompleksi, Akyazı Stadı, Hayri Gür Spor Salonu, Söğütlü ve Yomra Atletizm Stadyumu, Haluk Ulusoy Tesisleri ile Atapark'a yerleştirildi.

Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor - 2

Söz konusu duraklarda incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, spora ve sporcuya özel önem verdiklerini belirtti.

Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor - 3

Trabzon'u en iyi tarif eden tanımlamalardan birinin "Spor Şehri Trabzon" olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren şehre yakışır projeleri hayata geçirme noktasında gayret gösterdiklerini ifade etti.

Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor - 4

Zorluoğlu, bu kapsamdaki projelerden birisinin de spor temalı otobüs durakları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edeceğine de inandığımız duraklarımız, ekiplerimiz tarafından şehrin işlek caddelerine ve sokaklarına yerleştiriliyor. Gerek vatandaşlarımızdan gerek sosyal medyadan konuyla ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Duraklarımızın bu denli beğenilmesi bizleri de fazlasıyla memnun etti. Spor şehri Trabzon'umuza yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor - 5
Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor - 6
Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor - 7
Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor - 8

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