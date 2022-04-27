Trabzon'da spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor

Zorluoğlu, bu kapsamdaki projelerden birisinin de spor temalı otobüs durakları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edeceğine de inandığımız duraklarımız, ekiplerimiz tarafından şehrin işlek caddelerine ve sokaklarına yerleştiriliyor. Gerek vatandaşlarımızdan gerek sosyal medyadan konuyla ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Duraklarımızın bu denli beğenilmesi bizleri de fazlasıyla memnun etti. Spor şehri Trabzon'umuza yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."