Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda maç saat 20.00'de başladı.
Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda maç saat 20.00'de başladı.
Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.
Adana Demirspor maça Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Andreaw Gravillon, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Younes Belhanda, Nani, Mbaye Niang 11'iyle çıktı.
Trabzonspor ise mücadeleye Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Taxiarchis Fountas, Edin Visca, Paul Onuachu 11'iyle başladı.
İlk 45 dakikada tek gol Adana Demirspor adına 30. dakikada Nani'den geldi.