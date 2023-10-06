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Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında - 1

Yeni Adana Stadyumu'nda maç saat 20.00'de başladı.

Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.

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Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında - 2

Adana Demirspor maça Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Andreaw Gravillon, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Younes Belhanda, Nani, Mbaye Niang 11'iyle çıktı.

Trabzonspor ise mücadeleye Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Taxiarchis Fountas, Edin Visca, Paul Onuachu 11'iyle başladı.

Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında - 3

İLK YARIDA TEK GOL

İlk 45 dakikada tek gol Adana Demirspor adına 30. dakikada Nani'den geldi.

Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında - 4
Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında - 5
Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında - 6
Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında - 7
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