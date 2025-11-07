Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
07.11.2025 15:11
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray beraberliğini telafi etmek isteyen bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Zirve takibini sürdüren Trabzonspor’da Batagov, Savic, Nwakaeme gibi oyuncular sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Trabzonspor, ligde Alanyaspor ile 19. kez karşılaşırken konuk ekip rakibine üstünlük kurdu. Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ve Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi Galatasaray maçıyla son bulan Trabzonspor, ev sahibi avantajını kullanarak üç puan almak istiyor.
Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Alanyaspor arasında Papara Park’ta oynanacak mücadele 8 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, yarınki maçta forma giyemeyecek.