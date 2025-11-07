Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray beraberliğini telafi etmek isteyen bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Zirve takibini sürdüren Trabzonspor’da Batagov, Savic, Nwakaeme gibi oyuncular sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Trabzonspor, ligde Alanyaspor ile 19. kez karşılaşırken konuk ekip rakibine üstünlük kurdu. Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?