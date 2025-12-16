Trabzonspor-Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası A Grubu
16.12.2025 14:47
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası yolculuğuna galibiyetle başlamak isteyen Trabzonspor, Alanyaspor karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor, Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 17 Aralık Çarşamba günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR KUPAYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR
Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.
Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.
Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.