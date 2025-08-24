NTV.COM.TR

Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlıyor! 3. hafta Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig, 3. haftada Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Antalya'ya karşı son 8 sezondur evinde mağlubiyet almayan bordo mavililer, üçüncü haftayı da galibiyetle tamamlama peşinde. 2. hafta Kasımpaşa'yı 1-0, ilk hafta da Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor, yenilgisiz 3. tura gelen Antalya'yla 24 Ağustos'ta karşılaşıyor. Taraftarlar Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisine odaklandı.

Bordo mavili takım, Papara Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. 3. haftada oynanacak mücadelede kaybeden Lig'de ilk yenilgisini almış olacak. 4. haftada ise Trabzon - Samsunspor,  Antalyaspor - Karagümrük maçları nefes kesecek. İşte, Trabzonspor - Antalyaspor maçı detayları...

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 3. haftada Trabzonspor Papara Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. Maç, 24 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak. Maçı ise hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcıları da; Furkan Ürün, Esat Sancaktar, Turgut Doman olacak.

Muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Tim Jabol, Okay, Olaigbe, Onuachu, Agusto

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Van De Streek, Veysel, Dzhikia, Paal, Kaluzinski, Soner, Güray, Abdülkadir, Storm, Cvancara

