Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlıyor! 3. hafta Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig, 3. haftada Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Antalya'ya karşı son 8 sezondur evinde mağlubiyet almayan bordo mavililer, üçüncü haftayı da galibiyetle tamamlama peşinde. 2. hafta Kasımpaşa'yı 1-0, ilk hafta da Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor, yenilgisiz 3. tura gelen Antalya'yla 24 Ağustos'ta karşılaşıyor. Taraftarlar Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisine odaklandı.
Bordo mavili takım, Papara Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. 3. haftada oynanacak mücadelede kaybeden Lig'de ilk yenilgisini almış olacak. 4. haftada ise Trabzon - Samsunspor, Antalyaspor - Karagümrük maçları nefes kesecek. İşte, Trabzonspor - Antalyaspor maçı detayları...