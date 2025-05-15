NTV.COM.TR

Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu senaryoları: Trabzonspor Avrupa kupalarına gidecek mi?

Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası finalini Galatasaray ile yaptı ve kupa sarı kırmızılı takımın oldu. Avrupa'yı garantileyen Galatasaray'ın aksine Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki konumu futbol severlerin gündeminde. Trabzonspor Avrupa'ya gidebilir mi, nasıl gider?

Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu senaryoları: Trabzonspor Avrupa kupalarına gidecek mi? - 1

ZTK'nın kazananı Galatasaray oldu ve Trabzonspor kupa mücadelesini ikincilikle noktaladı. Bordo mavili ekibin Avrupa serüveni için Süper Lig'deki tablo büyük önem arz ediyor. Süper Lig birincisi ve ikincisi Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırıyor. 3, 4, ve 5. sıradaki takımlar da Avrupa'da yerini alacak. İşte, ayrıntılar...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu senaryoları: Trabzonspor Avrupa kupalarına gidecek mi? - 2

TRABZONSPOR AVRUPA'YA GİDECEK Mİ, NASIL GİDER?

Trabzonspor'un ZTK'yı ikinci bitirmesi ile Avrupa yolu için gözler Süper Lig'e çevrildi.

Kupa şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de ilk iki sırayı garantilediğinden Şampiyonlar Ligi'ni de garantilemişti. Bu nedenle ZTK'dan kaynaklı Avrupa hakkını Süper Lig 3.'süne devrediyor.

Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu senaryoları: Trabzonspor Avrupa kupalarına gidecek mi? - 3

- Süper Lig'i 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ilk takım olacak.

- Süper Lig'i 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ikinci takım olacak.

- Süper Lig'i 5. sırada bitiren takım da UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.

- Süper Lig şampiyonu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılırken, Süper Lig 2'ncisi de Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme turu aşamasına kalacak.

Buna göre Trabzonspor'un Avrupa kupaları için Süper Lig'in ilk 5'te tamamlaması gerekiyor. Süper Lig'in 36. hafta maçları öncesinde bordo mavililer 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER