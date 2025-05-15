Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu senaryoları: Trabzonspor Avrupa kupalarına gidecek mi?
Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası finalini Galatasaray ile yaptı ve kupa sarı kırmızılı takımın oldu. Avrupa'yı garantileyen Galatasaray'ın aksine Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki konumu futbol severlerin gündeminde. Trabzonspor Avrupa'ya gidebilir mi, nasıl gider?
ZTK'nın kazananı Galatasaray oldu ve Trabzonspor kupa mücadelesini ikincilikle noktaladı. Bordo mavili ekibin Avrupa serüveni için Süper Lig'deki tablo büyük önem arz ediyor. Süper Lig birincisi ve ikincisi Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırıyor. 3, 4, ve 5. sıradaki takımlar da Avrupa'da yerini alacak. İşte, ayrıntılar...