NTV.COM.TR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez!

UEFA Gençlik Ligi'nde Türk futbolunda tarih yazarak ilki başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı finale çıktı. "Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez!" diyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "UEFA ile finalin 25-30 bin kapasiteli bir stadyumda oynanması için tekrardan bir görüşme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez! - 1

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor U19 Takımı, Salzburg U19 Takımı'nı 2-1 yenerek Avrupa'da tarih yazdı ve finale kalan ilk Türk takımı oldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez! - 2

Maçın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez! - 3

Doğan, "Stadyumun değişmesi için dörtlü turnuvaya gelmeden önce yazımızı yazdık. Bizim seyircimizi karşılayamacaklarını söyledik ama olumlu dönüş olmadı. Maçtan sonra tekrar yazı hazırlıyoruz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez! - 4

Doğan, "UEFA ile finalin 25-30 bin kapasiteli bir stadyumda oynanması için tekrardan bir görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez! - 5

Bordo-mavililer, AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

DAHA FAZLA GÖSTER