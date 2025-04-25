Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez!
UEFA Gençlik Ligi'nde Türk futbolunda tarih yazarak ilki başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı finale çıktı. "Bu saatten sonra finale çıkan takım hiç farketmez!" diyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "UEFA ile finalin 25-30 bin kapasiteli bir stadyumda oynanması için tekrardan bir görüşme yapacağız." ifadelerini kullandı.
UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor U19 Takımı, Salzburg U19 Takımı'nı 2-1 yenerek Avrupa'da tarih yazdı ve finale kalan ilk Türk takımı oldu.