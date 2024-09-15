Trabzonspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor.
Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, ilk maçına eski takımı karşısında çıkıyor.
İLK 11
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Pedro, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Vişça, Banza
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile
CANLI ANLATIM
1' Dev maç Trabzonspor'un santrasıyla başladı.
13' KIRMIZI KART! Trabzonspor'da Edin Visca, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
15' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.
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