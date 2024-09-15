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Trabzonspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor - Beşiktaş (Canlı anlatım) - 1

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, ilk maçına eski takımı karşısında çıkıyor.

İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Pedro, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Vişça, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

CANLI ANLATIM

1' Dev maç Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

13' KIRMIZI KART! Trabzonspor'da Edin Visca, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

15' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.

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