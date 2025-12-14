Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi günü
14.12.2025 11:24
AA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Trabzonspor-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Süper Lig'de bu sezon istediği formu yakalayan Trabzonspor ilk büyük maçını kazanmak ve sahasında Beşiktaş karşısında 3 puanı almak istiyor. Beşiktaş ise ligde kötü gidişatına son vermek ve yeniden çıkış yakalamak için Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Süper Lig'de 2. sırada yer Bordo mavililer, Beşiktaş karşısında kazanmak ve zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da takımın önemli isimlerinden Pina ve Onuachu kart cezaları nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF 3 PUAN
Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.
Son 3 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi de İzmir'de 2-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 4 maça taşımanın mücadelesini verecek.
TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, bu akşam forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.
BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER RAFA SİLVA'DA
Beşiktaş'ta 4 oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, müsabakada forma giyemeyecek.
Takımla çalışmalara devam eden Rafa Silva'nın ise karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalırken söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.