Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi günü

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Trabzonspor-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Süper Lig'de bu sezon istediği formu yakalayan Trabzonspor ilk büyük maçını kazanmak ve sahasında Beşiktaş karşısında 3 puanı almak istiyor. Beşiktaş ise ligde kötü gidişatına son vermek ve yeniden çıkış yakalamak için Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?