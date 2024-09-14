Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de derbi haftası)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor, mücadeleyi kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?