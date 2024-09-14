NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de derbi haftası)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu yıl transfer dönemini verimli bir şekilde değerlendiren iki takım, derbide galibiyet almak için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de derbi haftası) - 1

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor, mücadeleyi kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de derbi haftası) - 2

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül'de Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de derbi haftası) - 3

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de derbi haftası) - 4

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER