Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de derbi haftası)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu yıl transfer dönemini verimli bir şekilde değerlendiren iki takım, derbide galibiyet almak için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor, mücadeleyi kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?