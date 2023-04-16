Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (İlk 11'ler)

DERBİLERDEN 5 PUAN ALDI

Karşılaşmaya teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak Trabzonspor, yeni yönetim kurulu döneminde de galibiyetle tanışmak istiyor. Bordo-mavililer, 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup oldu.



Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı 4 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup ederek tek galibiyetini elde etti. Beşiktaş ile deplasmanda 2-2, evinde Galatasaray ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takıma İstanbul'da 2-1 yenildi.





