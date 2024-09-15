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Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Trabzonspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerde Edin Visca 13. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol - 1

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu

Bordo-mavililer 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kaydettiği golle öne geçerken, siyah-beyazlılar ise Gedson Fernandes'in 39. dakikada kaydettiği golle skora denge sağladı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 10 puanla 4. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor.

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Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol - 2

10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından VAR incelemesi yapıldı. İncelemenin ardından hakem Ali Şansalan Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Boşnak oyuncu, Süper Lig'de Trabzonspor - Beşiktaş rekabeti tarihindeki en erken kırmızı kartı gördü.

Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol - 3

KARİYERİNİN EN SKORER SEZONU

Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 5 gol atan Gedson Fernandes, en üst lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşarak en skorer sezonunu geçiriyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol - 4

SÜPER LİG'DEKİ İLK GOL

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a atan Okay Yokuşlu, bordo-mavili formayla iç sahada 2717 gün sonra gol sevinci yaşadı (Nisan 2017'de vs Beşiktaş).

Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol - 5

ŞENOL GÜNEŞ'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor'da 11 yıl sonra yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş için mücadele öncesinde koregorafi yaptı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol - 6
Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol - 7
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