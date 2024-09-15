Trabzonspor - Beşiktaş maçında puanlar paylaşıldı: 1 kırmızı kart, 2 gol
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Trabzonspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerde Edin Visca 13. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu
Bordo-mavililer 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kaydettiği golle öne geçerken, siyah-beyazlılar ise Gedson Fernandes'in 39. dakikada kaydettiği golle skora denge sağladı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 10 puanla 4. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor.