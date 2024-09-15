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Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde 140. randevu (Muhtemel 11)

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 11 yıl sonra bordo-mavililerin teknik direktörlük görevine gelen Şenol Güneş, ilk maçına eski takımı karşısında çıkacak. İşte dev maça dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde 140. randevu (Muhtemel 11) - 1

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk büyük düellosu bugün Karadeniz'de oynanacak.

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 140. randevusu bugün saat 20.00'de başlayacak. 

11 yıl sonra bordo-mavililerin başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçında eski takımına karşı rakip olacak.

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Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde 140. randevu (Muhtemel 11) - 2

MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Savic, Denswil, Eren; Okay, Mendy; Vişça, Cham, Orsic

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, İmmobile

Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde 140. randevu (Muhtemel 11) - 3

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan Siyah beyazlılarda, yeni transfer Joao Mario da kafilede yer aldı.

Beşiktaş taraftarının deplasman tribününde yer alamayacağı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde 140. randevu (Muhtemel 11) - 4
Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde 140. randevu (Muhtemel 11) - 5
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