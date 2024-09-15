Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde 140. randevu (Muhtemel 11)
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 11 yıl sonra bordo-mavililerin teknik direktörlük görevine gelen Şenol Güneş, ilk maçına eski takımı karşısında çıkacak. İşte dev maça dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk büyük düellosu bugün Karadeniz'de oynanacak.
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 140. randevusu bugün saat 20.00'de başlayacak.
11 yıl sonra bordo-mavililerin başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçında eski takımına karşı rakip olacak.